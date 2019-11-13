Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:21 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Irak bayrakları taşıyan göstericiler başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı yakınında bulunan ve güvenlik güçlerinin barikat ördüğü El-Reşid caddesinde toplandı.
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