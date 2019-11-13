Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Irak bayrakları taşıyan göstericiler başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı yakınında bulunan ve güvenlik güçlerinin barikat ördüğü El-Reşid caddesinde toplandı.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:21 Kaynak: AA
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