Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Irak bayrakları taşıyan göstericiler başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı yakınında bulunan ve güvenlik güçlerinin barikat ördüğü El-Reşid caddesinde toplandı.