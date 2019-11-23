Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
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Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed Caddesinde toplanan göstericiler, hükümet aleyhine slogan attı.
Güvenlik güçleri tarafından konulan beton bariyerleri devirmeye çalıştı.
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