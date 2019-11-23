Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Güvenlik güçleri tarafından konulan beton bariyerleri devirmeye çalıştı.

Irak 'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed Caddesinde toplanan göstericiler, hükümet aleyhine slogan attı.

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