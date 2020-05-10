Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi - Son Dakika

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı göstericiler yeniden sokağa indi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı göstericiler yeniden sokağa indi. Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı bir grup, yeni kurulan Mustafa el-Kazımi hükümetindeki bakanlıkların liyakata değil, partiler arasındaki bölüşmeye göre seçildiğini gerekçe göstererek gösteri yaptı. Eylemciler güvenlik güçlerinin kurduğu bariyerleri aşmak isteyince polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericilerden bazılarının da güvenlik güçlerine molotofkokteyli attığı görüldü. Benzer gösterilerin ülkenin güneyindeki kentlerde de düzenlendiği bildirildi. Kazımi hükümeti 4 gün önce kurulmuştu. Irak'ta geçen ekim ayında patlak veren ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu onlarca kişinin öldürüldüğü hükümet karşıtı gösterilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı

45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı

Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi

Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı

Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı