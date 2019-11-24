Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü, 158 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü, 158 kişi yaralandı - Son Dakika

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü, 158 kişi yaralandı

6 saat önce

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Basra ve Zikar vilayetlerinde 6 protestocu hayatını kaybetti, 158 kişi yaralandı.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü, 158 kişi yaralandı, System.String[]

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Basra ve Zikar vilayetlerinde 6 protestocu hayatını kaybetti, 158 kişi yaralandı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Basra vilayetinin Um Kasr kentindeki gösterilere müdahalesi nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Polisin Zikar vilayetine bağlı Nasıriye kentindeki "Zeytun Köprüsü"nde bulunan göstericilere de müdahale ettiği aktarılan açıklamada, burada da 3 göstericinin yaşamını yitirdiği, 71'inin yaralandığı kaydedildi.

Her iki vilayette 11 göstericinin gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, Irak merkezi hükümetine şiddetin ivedi bir şekilde sonlandırılması için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.


Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.


Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Hükümet, Basra, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı Düğün çıkışı bıçaklı saldırıda öldürüldü Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:55:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü, 158 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]