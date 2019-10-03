Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi öldü

Irak'ta Salı gününden bu yana düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda en az 5 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Binlerce kişi Bağdat, Nasıriye ve Irak'ın birçok farklı şehrinde, işsizliği, yetersiz kamu hizmetlerini ve yolsuzluğu protesto için sokaklara çıktı.

Başkent Bağdat'ta ve ülkenin bazı bölgelerinde sosyal medya platformlarına ve internete erişim engellendi.

Hükümet, yaşananlardan ayrıntı vermeden 'isyancıları' sorumlu tuttu ve protestocuların kaygılarının giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Nasıriye ve güney şehirleri Amara ile Hilla'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), yetkililere itidal çağrısında bulundu.

BM Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, "Her bir bireyin, yasalar çerçevesinde özgürce konuşma hakkı vardır" dedi.

Organize olmadan ve herhangi bir kurum veya kuruluşun liderliğinde düzenlenmediği düşünülen gösteriler, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin göreve geldiği geçen yıldan bu yana düzenlenen en büyük protesto gösterileri oldu.

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişim engeli

Yetkililer, Çarşamba günkü olaylarda üç kişinin öldüğünü söyledi. Salı günü başlayan eylemler Irak'ın farklı bölgelerine de yayılıyor.

Başkent Bağdat'ta güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı.

Güvenlik güçleri göstericilerin hükümet binalarının ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girişlerini engellemek için bölgeye çıkan köprü yakınlarında yolları kapattı.

Netblocks internet sitesi, eylemlerin düzenlendiği bölgelerde Çarşamba günü yerel saatle 15.30'da, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal medya platformları ile mesajlaşma uygulamalarına erişim engeli getirildiğini yazdı.

Reuters haber ajansına konuşan ve kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir gösterici "Değişim istiyoruz, tüm hükümetin çökmesini istiyoruz" dedi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi şiddet olaylarından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Salı gecesi Facebook'tan yayımladığı mesajda Abdülmehdi, protesto gösterilerinin 'asıl sebebinin öğrenilmesi için soruşturuma başlatılacağı' sözünü verdi.

Abdülmehdi, "Evlatlarımız olan protestocular, güvenlik güçleri arasında yaralananlar olduğunu ve kamu binaları ile özel mülklere yönelik yıkımları görmek beni üzüyor. On yıllarca süre gelen sorunların çoğuna radikal gerçekçi çözümler bulmaya odaklanmaya devam edeceğimizi ve bunun önceliklerimiz olduğunu halkımıza söylemek isterim" dedi.

Başbakan ayrıca yeni mezunlara iş imkanları yaratacaklarını söyledi.

Dünya Bankası verilerine göre Irak'ta işsizlik oranı %25 civarında.

Geçen yıl Irak'ın Basra şehrinde içme suyunun güvenli olmaması, elektrik kesintilerinin sık yaşanması ve işsizlik ile yolsuzluğun artmasını protesto edenler de haftalarca sokaklarda gösteriler düzenlemiş, hükümete ait binalar ateşe verilmişti.