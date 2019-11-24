Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı
Son Dakika Dünya Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı - Son Dakika Dünya

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı

6 saat önce

Irak’ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120’den fazla kişi yaralandı.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı.


Ülkenin güneydeki Nasiriye kentinde polisin protestoculara ateş açması sonucu en az üç kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı.

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Hükümet, Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:24 
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