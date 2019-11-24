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Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı
6 saat önce
Irak’ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120’den fazla kişi yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı.
Ülkenin güneydeki Nasiriye kentinde polisin protestoculara ateş açması sonucu en az üç kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:24
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