Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı.



Ülkenin güneydeki Nasiriye kentinde polisin protestoculara ateş açması sonucu en az üç kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı.