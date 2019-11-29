Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 400'ü aştı; göstericilerin İran'a öfkesi artıyor

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar ölenlerin sayısı 400'ü aştı.



Ülkede en fazla can kaybı, iki gün önce İran'ın Necef'teki konsolosluk binasının ateşe verilmesinin ardından yaşandı.