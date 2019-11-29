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Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 400'ü aştı; göstericilerin İran'a öfkesi artıyor
6 saat önce
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar ölenlerin sayısı 400'ü aştıView on euronews.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar ölenlerin sayısı 400'ü aştıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:42
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