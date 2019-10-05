Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükumet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 93'e yükseldi
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Irak'ta hükumet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 93'e yükseldi

19 dakika önce

Irak'ta 5 gündür devam eden hükumet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldi açıklandı.

Irak'ta hükumet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 93'e yükseldi, System.String[]

Irak'ta 5 gündür devam eden hükumet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldi açıklandı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği'ne bağlı Kriz Masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiğini, yaralıların 3 bin 987 kişiye ulaştığını belirterek, olaylarda gözaltına alınan 567 kişiden 355'nin serbest bırakıldığını aktardı.

Öte yandan dün başkent Bağdat'taki protestocular ve güvenlik güçlerini hedef alan keskin nişancıyla ilgili açıklama yapan Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Celil Rubai, "Gösterilerin bulunduğu bölgede bir yüksek binada bulunan ve göstericilerle güvenlik güçlerini hedef alan keskin nişancının yerini tespit etmemize rağmen olay yerinden kaçarak kayıplara karışmayı başardı" dedi.

Bağdat'tan sonra en şiddetli protesto gösterilerin yaşandığı Zikar ilinde ise bugün saat 13: 00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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