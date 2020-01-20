Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralı - Son Dakika

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralı

6 saat önce

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke genelinde sürüyor.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralı, System.String[]

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke genelinde sürüyor. Yerel medya, bugün Bağdat'ta düzenlenen protestolarda 2 kişinin öldüğünü, 60 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolar devam ediyor. Yerel medyada yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.

Protestocular, Bağdat'ın yanı sıra Nasiriye, Basra gibi ülkenin çeşitli şehirlerinde de sokağa çıktı. Dün gece meydana gelen olaylar nedeniyle önlem olarak bazı şehirlerde ise resmi tatil ilan edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ölen eylemciye ait olduğu iddia edilen görüntü

-Bağdat'taki protestolardan görüntüler

-Eylemcilerin lastik yakması

-Yükselen siyah dumanlar


Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:55 Kaynak: DHA
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