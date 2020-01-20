Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralı - Son Dakika
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Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralı

6 saat önce

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralıIrak, (DHA)- Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke genelinde sürüyor.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralı

Irak, (DHA)- Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke genelinde sürüyor. Yerel medya, bugün Bağdat'ta düzenlenen protestolarda 2 kişinin öldüğünü, 60 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolar devam ediyor. Yerel medyada yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.

Protestocular, Bağdat'ın yanı sıra Nasiriye, Basra gibi ülkenin çeşitli şehirlerinde de sokağa çıktı. Dün gece meydana gelen olaylar nedeniyle önlem olarak bazı şehirlerde ise resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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