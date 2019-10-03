Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor 9 ölü
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Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor 9 ölü

1 saat önce

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor 9 ölüIrak, (DHA)- Irak'ın genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybederken, 115 kişi de yaralandı.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor 9 ölü

Irak, (DHA)- Irak'ın genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybederken, 115 kişi de yaralandı.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Eylemciler, işsizlik ve yolsuzluğa karşı sloganlar atarken, yönetimin de değişmesini istiyor. Başkent Bağdat başta olmak üzere, Basra ve Divaniye'de süren gösterilerde, dün yapılan sert müdahaleler sonucunda yerel medya, 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 115 kişinin de yaralandığını duyurdu. Eylemcilerin Bağdat Havalimanı'na giden yolları kapattığı ve Zikar vilayetinde bazı hükümet binalarını ateşe verdiği bildirildi.

BAĞDAT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Başkent Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilere önlem amacıyla bu sabah 05.00'den itibaren geçerli 'geniş çaplı sokağa çıkma yasağı' ilan edildi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi yaptığı açıklamada, Bağdat'ta güvenlik güçlerine ve kamu mallarına saldırı düzenlendiğini ve iç güvenliği sağlamak adına geniş çaplı sokağa çıkma yasağı talimatı verdiğini bildirdi.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor 9 ölü

Hükümet, Irak, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:42 Kaynak: DHA
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