Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Irak'ta kurulan Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki yeni hükümete karşı protestolar devam ediyor.
Yaklaşık 2 aydır korona virüs salgını nedeniyle gerginliğin azaldığı Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeni hükümetin kurulmasıyla yeniden alevlendi. Ülkenin güneyindeki Vasıt kentinde sokaklara dökülen protestocular, Bedir örgütüne ait binayı ateşe verdi. Kentteki siyasi partilere ait binaları da kuşatan protestocular, milletvekili Saad el-Miyali'nin de evini ateşe verdi. Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, yolsuzluk yapanların hala iktidarda kaldığını söylediler.
Kentte sabah erken saatlerde protestoların yeniden başladığı öğrenildi.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)