Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden başlıyor - Son Dakika

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden başlıyor

24.10.2020 23:58

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden başlıyor Irak'taki halk protestosunun yarın 1. yıldönümü olması nedeni ile başta başkent Bağdat olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleri önlemleri artırdı.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden başlıyor

ERBİL - Irak'taki halk protestosunun yarın 1. yıldönümü olması nedeni ile başta başkent Bağdat olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleri önlemleri artırdı.

Irak'ta geçen yıl 25 Ekim'de başlayan ve yaklaşık 600 kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümet karşıtı protestoların yarın 1. yıldönümü olması nedeni ile başta başkent Bağdat olmak üzere ülke genelinde gösteriler yapılacak. Güvenlik güçleri, protestolar nedeni ile ülke genelinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Protestolar öncesi Bağdat'ta alınan güvenlik önlemleri kapsamında hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge'ye giden yollar beton barikatlarla kapatılırken, Sinek Köprüsü'nde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Ülkenin güneyinden Bağdat'ta protestocular gelmeye başlarken, geçen yıl protestoların merkezi olan Tahrir Meydanı'nda bine yakın protestocu şimdiden toplandı. Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, protesto meydanlarında güvenlik güçlerinin silahsız olacağı ifade edildi.

Başbakan el-Kazimi ulusa seslendi

Protestoların 1. yıldönümü münasebetiyle Irak Devlet Televizyonu'nda ulusa seslenen Başbakan Mustafa el-Kazimi, hükümetinin reform yaptığına dikkat çekerek, erken seçimlerin belirlenen tarihte yapılacağını vurguladı. Hükümetinin hedefi şeffaf ve şaibesiz bir seçim için zemin hazırlamak olduğunu ifade eden el-Kazimi, seçimlerin zamanında yapılması için Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği ile çalışmalarının başladığını bildirdi.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden başlıyor
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden başlıyor
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden başlıyor
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden başlıyor

Başkent, Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta hükümet karşıtı protestolar yeniden başlıyor - Son Dakika

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