Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor: En az 42 ölü, 2 bin 500 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor: En az 42 ölü, 2 bin 500 yaralı

16 dakika önce

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor. Salı gününden bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı aşarken 2 bin 500 civarında kişi de yaralandı

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor: En az 42 ölü, 2 bin 500 yaralı, System.String[]

Irak'ta salı gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı aştı.


Eylemciler ile güvenlik güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkenin güney doğusundaki Nasiriye kentinde, biri polis en az 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 3 günde ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Euronews.com'da Görüntüle

Hükümet, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü sayısının 35'e yükseldiği Irak'taki protestolarda Başbakan Abdülmehdi protestocuları 'haklı' buldu
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi MHP'li Semih Yalçın: Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 17:02:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor: En az 42 ölü, 2 bin 500 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]