Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor: En az 42 ölü, 2 bin 500 yaralı
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Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor. Salı gününden bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı aşarken 2 bin 500 civarında kişi de yaralandı
Irak'ta salı gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı aştı.
Eylemciler ile güvenlik güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkenin güney doğusundaki Nasiriye kentinde, biri polis en az 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 3 günde ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:46
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