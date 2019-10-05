Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 73'e çıktı
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Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 73'e çıktı

1 saat önce

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 73'e yükselirken, yaralı sayısının ise 4 bine yaklaştığı belirtildi.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 73'e çıktı, System.String[]

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 73'e yükselirken, yaralı sayısının ise 4 bine yaklaştığı belirtildi.

Eylemciler, Irak'ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaları sebebiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Yerel medya, ölü sayısının 73'e çıktığını, yaralı sayısının ise 4 bine yaklaştığını duyurdu.

İran'a yakınlığı ile bilinen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'dan, Irak hükümetine istifa çağrısı gelmişti. Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Irak hükümetinin istifa etmesini ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında erken seçimlere gidilmesini isteyerek, "Iraklı kanına saygısızlık tahammül edilemez" demişti.

Ayrıca, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, televizyonda yaptığı açıklamada halka seslenerek, kabine revizyonunun olacağını ve dar gelirli Iraklılara temel gelir sağlayacaklarını duyurmuştu. Göstericilerin yolsuzluğun sona erdirilmesi taleplerinin haklı bir talep olduğuna dikkat çeken Abdülmehdi, hükümetin bu konunun üzerine gidebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Hükümet, Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:58 Kaynak: DHA
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