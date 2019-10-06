Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 93'e yükseldi
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Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 93'e yükseldi

19 dakika önce

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 93'e yükselirken, yaralı sayısının ise 4 bine yaklaştığı belirtildi.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 93'e yükseldi, System.String[]

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 93'e yükselirken, yaralı sayısının ise 4 bine yaklaştığı belirtildi.

Eylemciler, Irak'ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaları sebebiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Yerel medya, ölü sayısının 93'e çıktığını, yaralı sayısının ise 3 bin 978 olduğunu duyurdu.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:48 Kaynak: DHA
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