Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 104'e yükseldi
Son Dakika Güncel Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 104'e yükseldi

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 104'e yükseldi

31 dakika önce

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 104'e yükselirken, yaralı sayısının ise 6 bine yaklaştığı belirtildi.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 104'e yükseldi, System.String[]
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 104'e yükselirken, yaralı sayısının ise 6 bine yaklaştığı belirtildi.
Eylemciler, Irak'ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaları sebebiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Yerel medya, ölü sayısının 104'e çıktığını, yaralı sayısının ise 6 bine yaklaştığını duyurdu.

İnternet erişiminin kapalı olması nedeniyle sahadan sağlıklı bilgi alınamazken, Bağdat'ın Sadr semtinde gerginliğin devam ettiği bildirildi.


Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:29 Kaynak: DHA
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