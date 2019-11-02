Son Dakika Haberleri: Irak'ta hükümet karşıtı protestoların ana merkezi 'Türk Lokantası' oldu
Son Dakika Dünya Irak'ta hükümet karşıtı protestoların ana merkezi 'Türk Lokantası' oldu

Irak'ta hükümet karşıtı protestoların ana merkezi 'Türk Lokantası' oldu

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan ve ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerin ana merkezi başkentin göbeğinde ve "Türk Lokantası" adıyla bilinen terk edilmiş bir alışveriş merkezi oldu.

Irak'ta hükümet karşıtı protestoların ana merkezi 'Türk Lokantası' oldu, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan ve ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerin ana merkezi başkentin göbeğinde ve "Türk Lokantası" adıyla bilinen terk edilmiş bir alışveriş merkezi oldu.


Saddam Hüseyin zamanında yapılan Dicle Nehri kıyısındaki 14 katlı metruk binada toplanan çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, hükümet istifa edene kadar mekanı terk etmemekte kararlı olduklarını belirtiyor. Iraklı yüzlerce gösterici burada yatıp kalkarak, yemeklerini de burada yiyor. Birçok genç ailelerini günlerdir görmediklerini, duş alamadıklarını ancak protestolara devam edeceklerini söylüyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:08 
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