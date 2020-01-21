Irak'ta hükümet karşıtı protestoların bilançosu: 2 günde 10 ölü - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden protestolarda son 2 günde 10 kişi hayatını kaybetti, 136 kişi de yaralandı.

Irak'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından durulan ancak daha sonra yeniden alevlenen hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. Başkent Bağdat ile güney illerinde 2 gündür devam eden şiddetli protesto gösterilerine ilişkin bir açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, son 2 günde Bağdat, Diyala, Basra, Zikar ve Kerbela kentlerinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 136 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olaylarda ayrıca 88 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Protestocuların otobanları, okulları ve devlet kurumlarını kapatmalarını belgelediğini belirten İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bütün tarafları şiddetten kaçınmaya ve kamu mallarını korumaya çağırdı.

10 Ocak'tan sonra yeniden alevlenen hükümet karşıtı protestolarda Süleymani'nin posterleri ateşe verilmişti. Ekim 2019'dan bu yana hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması ile Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi verilerine göre 669 kişi hayatını kaybederken, 25 bine yakın kişi de yaralandı. Artan baskılar nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı.

(İHA)