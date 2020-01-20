Irak'ta hükümet karşıtı protestoların kapsamı genişledi: En az 3 ölü, 70 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde en az 3 kişi hayatını kaybetti. Göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 60 kişi yaralandı.



Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da 14 subayın yaralandığı belirtildi.