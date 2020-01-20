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Irak'ta hükümet karşıtı protestoların kapsamı genişledi: En az 3 ölü, 70 yaralı
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde en az 3 kişi hayatını kaybetti. Göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 60 kişi yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde en az 3 kişi hayatını kaybetti. Göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 60 kişi yaralandı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da 14 subayın yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:17
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