Irak'ta hükümeti kuracak Muhammed Tevfik Allavi: "Böyle giderse devam edemem" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta hükümeti kuracak Muhammed Tevfik Allavi: 'Böyle giderse devam edemem' - Son Dakika

Irak'ta hükümeti kuracak Muhammed Tevfik Allavi: "Böyle giderse devam edemem"

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin açıklamaları Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, son iki günde göstericilerin öldürülmesi olaylarını "tehlikeli girişim" olarak niteledi ve durumun böyle devam etmesi halinde...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin açıklamaları Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, son iki günde göstericilerin öldürülmesi olaylarını "tehlikeli girişim" olarak niteledi ve durumun böyle devam etmesi halinde verilen göreve devam edemeyeceğini belirtti.

Allavi, devlet televizyonu aracılığıyla ülkedeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Allavi, "Son iki günde Bağdat, Necef ve Babil'de üzücü olaylar yaşandı. Bu, tehlikeli bir girişime işaret ediyor. Bu durum asla kabul edilemez. Göstericiler seslerini duymamız gereken barışçıl evlatlarımızdır ve saldırıya uğramamaları gerekiyor." dedi.

Irak'ta hükümeti kuracak Muhammed Tevfik Allavi: Böyle giderse devam edemem

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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