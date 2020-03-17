Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi - Son Dakika
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Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye verdi.

Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye verdi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Salih, Irak Meclisi Milletvekili ve eski Necef Valisi Zurfi'yi Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Salih, Zurfi'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi.

Eski Necef Valisi Zurfi kimdir?

Meclis'te eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Grup Başkanı olan Zurfi, 2004-2005, 2009-2013 ve son olarak 2013-2015 yıllarında üç dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü.

Necef doğumlu olan Zurfi'nin Irak'ın yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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