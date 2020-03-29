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Irak'ta hükümeti kurma görevi verilen Zurfi'den "Kovid-19 için İran'a yardım" çağrısı
7 saat önce
Irak'ta hükümeti kurma görevi verilen Adnan ez-Zurfi, uluslararası topluma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede İran'a yardım edilmesi için çağrı yaptı.
Irak'ta hükümeti kurma görevi verilen Adnan ez-Zurfi, uluslararası topluma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede İran'a yardım edilmesi için çağrı yaptı.
Zurfi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadele eden İran'a yardım etmek, halkının korkunç şekilde içinde bulunduğu insani krizi engeller." ifadesini kullandı.
Uluslararası topluma çağrıda bulunan Zurfi, İran'a ekonomik yaptırımların kaldırılması veya hafifletilmesi için çaba harcamasını ve tıbbi ilaç desteğinde bulunmasını istedi.
Zurfi, İran'daki krizin, komşusu olması nedeniyle Irak'a sağlık ve güvenlik anlamında yansımaları olduğuna dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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