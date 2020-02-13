Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi, kabinesini pazar günü açıklayacak - Son Dakika
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Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi, kabinesini pazar günü açıklayacak

6 saat önce

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin 16 Şubat Pazar günü kabine listesini açıklayacağı bildirildi.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi, kabinesini pazar günü açıklayacak, System.String[]

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin 16 Şubat Pazar günü kabine listesini açıklayacağı bildirildi.


Allavi'nin çalışma ekibinde yer alan Türkmen Milletvekili Muhammed Halidi, yaptığı basın açıklamasında, Allavi'nin kabinesini oluşturduğunu ifade etti.

Halidi, listenin pazar günü ilan edileceğini belirterek, Allavi'nin ayrıca kabinenin oylanması için meclise olağanüstü oturum çağrısı yapacağını kaydetti.

Irak'ta 1 Ekim 2019'da başlayan ve halihazırda devam eden sokak gösterileri nedeniyle Adil Abdulmehdi Başbakanlıktan istifa etmiş, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de yeni hükümeti kurma görevini Muhammed Tevfik Allavi'ye vermişti.

Milletvekili, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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