Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi'den Meclise toplanma çağrısı - Son Dakika

Irak'ta hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi, kabinenin meclisten güvenoyu alması için meclisi önümüzdeki Pazartesi günü olağanüstü toplanmaya çağırdı.



Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi uzun yıllar sonra hiçbir siyasi partinin yer almadığı tarafsız bir hükümetin kurulduğunu belirterek, yeni hükümet kabinesinin güvenoyu alması için Meclis'i önümüzdeki Pazartesi günü olağanüstü toplanmaya çağırdı. Protestoların dinmesinin tamamen sona erdiği anlamına gelmediğini, aksine daha şiddetli protestoların başlayacağına işaret ettiğini kaydeden Allavi, "Hükümetimiz güvenoyu alır almaz öncelikli görevlerinden biri, protestoculara saldıranların cezalandırılması ve şeffaf bir seçimin yapılması için gereken icraatların yapılması olacak" şeklinde konuştu.



Kabinenin Meclis'te güvenoyu almaması durumunda bazı tarafların hala yolsuzluğun ve krizin devam etmesini isteyen taraflar olduğunu ileri süren Allavi, yeni hükümetteki bakanların deneyim sahibi kişilerden seçildiğini söyledi. Öte yandan Irak'ta Ekim 2019'ta başlayan yolsuzluk, işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve İran'ın ülkedeki egemenliğinin protesto edildiği gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi yıl sonuna doğru istifa etmek zorunda kalmıştı. - ERBİL