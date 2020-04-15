Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Kazimi, kabine listesinin hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Kazimi, kabine listesinin hazır olduğunu açıkladı

7 saat önce

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi, kabine listesini oluşturduğunu ve siyasi gruplarla müzakerelere başlayacağını belirtti.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Kazimi, kabine listesinin hazır olduğunu açıkladı, System.String[]

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi, kabine listesini oluşturduğunu ve siyasi gruplarla müzakerelere başlayacağını belirtti.

Kazimi, başkent Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümet kabinesindeki bakan adaylarının isimleri belirlendi. Kabine listemiz hazır. En kısa zamanda meclisten geçmesi için siyasi gruplarla müzakerelere başlayacağım." dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkış için siyasi parti ve gruplardan destek isteyen Kazimi, hükümet listesinde yer alan bakanları şeffaflık ve liyakate göre seçtiğini söyledi.

Mustafa Kazimi, hükümetinin öncelikleri arasında ülkeyi erken seçime götürmek olduğunu ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele vurgusu yaptı.

Kontrol dışı silahların devlet elinde toplanması yönündeki vaadine dair ise Kazimi:

"Kontrol dışı silahın toplatılması gerçek çözüm bekleyen bir konu. Bu silahlar, ister kişiler veya aşiretler isterse de silahlı grupların (milisler) elinde olsun, toplatılması için ciddi ve sağlıklı biçimde bir çalışma yapacağız."

Hükümeti kurma görevi alan Kazimi, seçilmiş biri olmadığını ifade ederek, "Ben, herkesin bildiği gibi seçilmiş biri değilim ve bu göreve de sandıkla gelmedim. Hükümeti kurma görevini, bana siyasi gruplar verdi. Bu da karşı karşıya bulunduğumuz krizlere yönelik sorumluluğumu artırıyor. Ben, bir kriz başbakanıyım, sihirli değneğe sahip değilim." ifadelerini kullandı.

Yabancı güçlerin varlığı ve ABD- İran gerginliği konusu

ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkedeki varlığını da değerlendiren Kazimi, "Ülkede gerekçesiz yabancı varlığını sonlandırma konusunda ciddiyiz." dedi.

Kazimi, Irak'taki ABD ve İran gerilimine ilişkin ise şunları kaydetti:

"ABD ile Irak'taki varlığıyla alakalı ciddi bir diyalog süreci başlatacağız. Irak'ın menfaatlerin sağlandığı alan haline gelmemesi için çalışacağım. Arap ve İslam ülkelerine de ortak çıkarlar temelinde ciddi anlamda açılım yapacağız. Ekonomik ve yatırım ilişkilerini de göz önünde bulunduracağız. Milli gelirin tek kaynağı petrol olmamalı."

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan'da yeni hükümeti kurma görevini Mustafa el-Kazimi'ye vermişti. Anayasaya göre Kazimi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:00 Kaynak: AA

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