Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Kazimi:

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi, kabinesini oluşturma sürecinde siyasi baskıya uğradığını ima ederek, devletin yıkılması için uygulanan baskıları kabul etmeyeceğini belirtti.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı da olan Kazimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurmak istediğim hükümetin, mevcut krizlerin üstesinden gelebilecek ve çözüm üretecek hükümet olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Hükümet kurma sürecinde siyasi grupların baskı yaptığı iddiaları hakkında ise Kazimi "Herkes, Irak'ın çıkarını önceliği yapmalı. Devleti güçlendirmek için yapılan baskıları kabul ederim ancak devleti yıkma hedefi için uygulanan baskıları reddederim." değerlendirmesinde bulundu.

Şii partilerin, kısa süre önce sosyal medyaya sızan kabinedeki birçok bakan adayına karşı çıktığı iddia ediliyor. Şii gruplar, Kazimi'ye Petrol, Sağlık, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla Merkez Bankasının partileri arasında bölüşmesi için baskı uyguladığı ileri sürülüyor.