Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Sudani: "Dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler oluşturacağız"

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya es-Sudani, ülkenin kalkınmasına yardımcı olacak güçlü bir kabine ve dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler oluşturacağını söyledi.

Başbakan adayı Sudani, televizyonda yaptığı konuşmada, kurmayı planladığı hükümetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kabinesini kısa sürede Meclise sunacağını belirten Sudani, "Irak'ın yeniden kalkınması ve istikrarı için güçlü bir hükümet kuracağım." dedi.

Yabancı şirketler ve misyonlar için güvenli ortam vaadi

Dış siyasete ilişkin de mesajlar veren Sudani, şunları kaydetti:

"Dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler oluşturacağız. Komşu ve dost ülkelere mesajımız da; iç işlere karışmama ve ortak çıkarlar doğrultusunda anlaşma, uzlaşı ve koordinasyondur. Yabancı şirketlerin yatırım ve yabancı misyon temsilciliklerinin çalışması için güvenli ortam oluşturmak için çalışacağız."

Erken genel seçim ve yerel seçimlerin şeffaf şekilde yapılması için çaba harcayacağını söyleyen Sudani, "Merkez ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilişkileri güçlendireceğiz ve askıda bulunan konuları gidereceğiz." diye konuştu.

Sudani, kabinesinde Mecliste temsil edilsin ya da edilmesin hiçbir yapıyı dışlamayacağını da sözlerine ekledi.

Irak Meclisinde dün seçilen yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, hükümeti kurma görevini Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye vermişti.

Sudani'nin en geç 1 ay içinde kabinesini Meclisin onayına sunması gerekiyor.