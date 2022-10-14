Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Sudani: "Dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler oluşturacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Sudani: "Dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler oluşturacağız"

14.10.2022 12:01
Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Sudani: "Dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler oluşturacağız"

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya es-Sudani, ülkenin kalkınmasına yardımcı olacak güçlü bir kabine ve dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler oluşturacağını söyledi.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya es-Sudani, ülkenin kalkınmasına yardımcı olacak güçlü bir kabine ve dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler oluşturacağını söyledi.

Başbakan adayı Sudani, televizyonda yaptığı konuşmada, kurmayı planladığı hükümetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kabinesini kısa sürede Meclise sunacağını belirten Sudani, "Irak'ın yeniden kalkınması ve istikrarı için güçlü bir hükümet kuracağım." dedi.

Yabancı şirketler ve misyonlar için güvenli ortam vaadi

Dış siyasete ilişkin de mesajlar veren Sudani, şunları kaydetti:

"Dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler oluşturacağız. Komşu ve dost ülkelere mesajımız da; iç işlere karışmama ve ortak çıkarlar doğrultusunda anlaşma, uzlaşı ve koordinasyondur. Yabancı şirketlerin yatırım ve yabancı misyon temsilciliklerinin çalışması için güvenli ortam oluşturmak için çalışacağız."

Erken genel seçim ve yerel seçimlerin şeffaf şekilde yapılması için çaba harcayacağını söyleyen Sudani, "Merkez ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilişkileri güçlendireceğiz ve askıda bulunan konuları gidereceğiz." diye konuştu.

Sudani, kabinesinde Mecliste temsil edilsin ya da edilmesin hiçbir yapıyı dışlamayacağını da sözlerine ekledi.

Irak Meclisinde dün seçilen yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, hükümeti kurma görevini Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye vermişti.

Sudani'nin en geç 1 ay içinde kabinesini Meclisin onayına sunması gerekiyor.

YORUMLAR
500
Manisa yerel haberi... Manisa'da Dünya Gıda günü ekinliklerle kutlandı Manisa yerel haberi... Manisa'da Dünya Gıda günü ekinliklerle kutlandı Denizli haber... Başkan Alim Işık, Güney Kore'de Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kongresi'ne katıldı Denizli haber... Başkan Alim Işık, Güney Kore'de Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kongresi'ne katıldı 'Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel' kitabı tanıtıldı 'Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel' kitabı tanıtıldı
Kaynak: AA

Kabine, Dünya, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Sudani: 'Dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler oluşturacağız' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
16:51 Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu
16:46 İngiltere'de pahalılığı eleştiren aktivist grup, Van Gogh'un ünlü eserine domates çorbası döktü
16:41 ABD'den Türkiye'ye dönüşte aynı uçağa bindiler! İşte Bakan Nebati ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar...
16:32 Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu
16:32 Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 17:54:38. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Sudani: "Dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler oluşturacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement