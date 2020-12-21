Son dakika haber! Irak'ta hükümetin yerel paranın değerini düşürmesine tepkiler sürüyor - Son Dakika

Irak Merkez Bankasının yerel para biriminin değerini, dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 düşürmesi başkent Bağdat'ta protesto edildi.

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan emekli ve memurlar, Merkez Bankasının devalüasyon kararına tepki göstererek hükümeti istifaya çağırdı. Protestocular, "Dinar değil hükümet çökecek" ve "Irak dinarını değersizleştirmeye hayır" yazılı pankart taşıdı.

AA muhabirine konuşan emekli memur Ahlam Ubeydi, "Bu karar, 18 yıldır alınan yanlış kararların ve Irak'ı, Irak halkını batırmak için yazılan senaryoların devamıdır." dedi.

Ubeydi, Irak'ın dünyanın en zengin petrol ülkelerinden biri olduğunu, ancak başka kaynaklara da yönelmeleri gerektiğini belirtti.

"Maaşlar daha da düşecek"

Gelecek aylarda memur maaşlarının ödenemeyeceği endişesi taşıdıklarını dile getiren Ubeydi, şunları söyledi:

"Irak'ta hükümet değil, halkı ve ülkeyi bitirmek için uluslararası destekli ve kurulu dikta bir rejim var. Yeşil Bölge yalanını da yutmayız. 5 çocuk annesiyim ve erkek çocuklarım işsiz. Evlatlarımın bir kısmı yurt dışına göç etmek zorunda kaldı. Sağlık raporlarım var ancak hastalığıma ilaç bulup tedavi olamıyorum çünkü maaşım yetmiyor. Merkez Bankası kararıyla bu maaşlar daha da düşecek."

Ubeydi, "Bugün hükümettekilerin oturdukları saraylar bizim paramızla yapıldı. Ben, Iraklı olarak hükümetten maaşımı dilenemem, bu ülkeye hizmet etmiş birisi olarak bu benim hakkım. Değişim olmayacak değil ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Gıda ürünlerinin fiyatında artış oldu"

Gösteriye katılan Iraklı esnaf Selam Ali de Merkez Bankasının aldığı kararın siyasi, ekonomik ve toplumsal etkisinin ölçülmediğini ifade etti.

Ali, " Hükümet, bu karar yerine sınır ve gümrük kapılarındaki yolsuzlukları durdurmalı ve kamu mallarının israfını engellemeli. 2021 bütçesinde geçen yılların bütçesine göre daha çok açık var. Yoksul ve orta gelirli ailelerin gelirinden kesinti yaparak dolara değer kazandırmak yanlıştır." diye konuştu.

Iraklı esnafın ithal ürünlere bağımlı olarak çalıştığını söyleyen Ali, "Pazardaki tüm gıda ürünlerinin fiyatında artış oldu ve bundan da esnaf olumsuz etkilenecek. Domates, şeker, çay, süt ve diğer gıda ürünlerinin hepsi yurt dışından alınıyor. Esnafın bundan sonra alım gücü de azalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Merkez Bankası, hafta sonu 1 ABD Doları'nı 1470 dinara sabitlediğini duyurmuştu. Resmi dolar kuru daha önce 1119 dinar olarak belirlenmişti. Alınan bu kararla başta gıda ürünleri olmak üzere pazardaki ürünlerin fiyatı arttı.

Irak hükümeti, düşen petrol fiyatlarıyla yaklaşık 4 milyon olan devlet memurunun maaşını ödeyemediğini ileri sürüyor.

Irak'ta tek gelir kaynağının petrol olduğu biliniyor. Petrol fiyatlarının düşüşü ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyor.