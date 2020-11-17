Irak'ta iç göçmen durumundaki yaklaşık 800 aile evlerine döndü - Son Dakika

Irak'ta iç göçmen durumundaki yaklaşık 800 aile evlerine döndü

17.11.2020 21:23
Irak'ta iç göçmen durumundaki yaklaşık 800 aile evlerine döndü, System.String[]

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden edilerek iç göçmen durumuna düşen yaklaşık 800 aile Diyala'daki evlerine döndü.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden edilerek iç göçmen durumuna düşen yaklaşık 800 aile Diyala'daki evlerine döndü.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Diyala'nın kuzeyindeki Hanekin ilçesi yakınlarında bulunan Vend Kampı'ndan 800 ailenin evlerine döndüği belirtildi.

Söz konusu ailelerin DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 5 yıldır kamplarda yaşadıkları aktarılan açıklamada, göçmenlerin, güvenliğin tam olarak sağlandığı Diyala'nın doğusundaki Sadiye kasabasında bulunan evlerine döndüğü ifade edildi.

Dönüşler, göçmenlerin evlerinin bulunduğu nahiyede altyapı çalışmalarının iyileştirilmesi, yaşam koşullarının desteklenmesi ve temel hizmetlere ulaşımın kısmen sağlanmasının ardından başladı.

Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçiren DEAŞ, ardından Salahaddin ve Enbar'da da hiçbir askeri direnişle karşılaşmadan kontrolü sağlamıştı.

Örgütün kentleri ele geçirmesinin ardından evlerini terk ederek iç göçmen durumuna düşen çok sayıda Iraklı, daha güvenli kentlere geçerek kamplara yerleşmek zorunda kalmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Diyala, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta iç göçmen durumundaki yaklaşık 800 aile evlerine döndü - Son Dakika


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