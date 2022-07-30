Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi - Son Dakika
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Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi

30.07.2022 12:33

Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin ve İran'a yakın Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya es-Sudani'nin sözleri Sadr yanlıları arasında infial yarattı. Sadr destekçileri, 'Uluslararası Bağdat Bölgesi' adıyla bilinen Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi.

Irak'ta Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto ediyor. Sadrcılar, 27 Temmuz'da Sudani'yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girdi ve burada İran'a karşı sloganlar attı. Başkent Bağdat'ta bugün de gerilim yüksek. Sabah saatlerinde Yeşil Bölge'yi basmaya çalışan Sadr Hareketi destekçileri güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

SES BOMBASIYLA KARŞILIK VERDİLER

Iraklı güçler, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge kapısındaki beton bariyerleri aşıp içeri girmeye çalışan Sadr destekçilerine karşı ses bombasıyla karşılık verdi. Müdahale sonucu 4 kişi ağır yararlanarak hastaneye kaldırıldı.

Irak iç savaşa mı gidiyor? Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi bastı

IRAK'TA NELER OLUYOR?

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamaması ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile eski başbakanlardan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki arasındaki "rekabetin" büyümesi ülkeyi Şiiler arası bir iç çatışma ortamına doğru götürüyor.

Irak iç savaşa mı gidiyor? Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi bastı

İSMAİL KAANİ'NİN TARAF OLMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de Sadr ile Maliki adasındaki "kavgada" taraf olması tansiyonu yükselten bir etken olarak değerlendiriliyor.

Maliki'nin ve İran'a yakın Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak ilan ettikleri Muhammed Şiya es-Sudani'yi geri çekmemeleri halinde Sadr'ın sokakları yeniden harekete geçirmesinden ve gerilimin önü alınamaz bir şekilde büyümesinden endişe ediliyor.

Irak iç savaşa mı gidiyor? Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi bastı

SADR, SUDANİ'Yİ İSTEMİYOR

İran'a yakın siyasi grupların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi'nin hükümetin kurulmasını hızlandırmak için Sudani'nin başbakan adaylığını açıklaması, siyasi havayı yumuşatmak bir yana Sadr yanlılarının sokağa çıkmasına yol açan bir gelişme oldu. Çünkü Sadr, Sudani'yi "İkinci Maliki" olarak değerlendiriyor ve adaylığını kabul etmeyeceğini ortaya koyuyor.

Irak iç savaşa mı gidiyor? Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi bastı

10 Ekim seçimlerinin galibi Sadr Hareketi'nin KDP ve Sünni gruplarla oluşturduğu koalisyon, hükümeti kurmada ve cumhurbaşkanını seçmede başarılı olamadı. Bunun üzerine Sadr siyasetten çekildiğini açıkladı ve harekete bağlı milletvekilleri Meclis Başkanlığına istifalarını sundu. Bu gelişme sokakların hareketleneceğinin ve Sadr'ın siyasi tavrını gösteriler aracılığıyla ortaya koyacağının işaretiydi.

Irak iç savaşa mı gidiyor? Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi bastı

DAHA ÖNCE DE İZİN VERMEMİŞTİ

Koordinasyon Çerçevesi 25 Temmuz'da Sudani'yi başbakan adayları olarak açıkladı. Irak'ta Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ile İnsan Hakları Bakanlığı yapan Şii siyasetçi Sudani, Ekim 2019'daki gösterilerin ardından Dava Partisi ve Kanun Devleti Koalisyonu'ndan istifa etti. Sudani'nin, o dönem başbakan olan Adil Abdulmehdi'nin ardından hükümeti kurmak amacıyla istifa ettiği belirtiliyor. Bu nedenle Sadr, o tarihte de Sudani'nin adaylığını reddetmiş ve buna izin vermemişti.

Irak iç savaşa mı gidiyor? Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi bastı
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi - Son Dakika

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