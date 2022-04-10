SÜLEYMANİYE - Irak'ta iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri tatlı ve şerbet - Son Dakika

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Süleymaniye'deki tatlı satan dükkanlar

Tatlı üretimi yapan esnaf

Süleymaniye'de 10 yıldır tatlı satan Rebwar Ömer Reşid ile röportaj

Tatlı satın alan vatandaşlar Irak'ta iftar sofralarının daimi lezzetleri arasında tatlılar ve çeşitli meyvelerden yapılan şerbetler önemli yer tutuyor.

Irak'ta her yıl olduğu gibi yine ramazanın gelişi iftar sofralarını süsleyen tatlı ve şerbet satışlarını olumlu etkiledi.

Ramazanda tatlı türlerinden özellikle hurma ve lokmanın yanı sıra baklava tercih edilirken, meyvelerden yapılan çeşitli şerbetler de bolca tüketiliyor.

İftara yaklaşırken tatlı ve şerbet satan dükkanlara akın eden vatandaşlar aldıkları ürünlerle evlerine dönüp ezan vaktini bekliyor.

İftar sofralarının baş köşesinde yerini alan şerbet ve tatlılar, gece boyunca sahura kadar yoğun rağbet görüyor.

Meyvelerden yapılan 10 çeşit şerbet bulunuyor

Erbil'de şerbet satan Hacı İdris Melezade'nin dükkanında meyve içerikli birçok ürün sergileniyor.

AA muhabirine konuşan Melezade, uzun zamandır soğuk içecek ürettiklerini ve özellikle yaz aylarında satışlarının arttığını söyledi.

Şerbetin sofralarda yer almasının gelenek haline gelmesi nedeniyle ramazan ayında satışların daha yoğun olduğuna işaret eden Melezade, "Burada portakal, limon, kavun başta olmak üzere 10 çeşit şerbet bulunuyor. Öte yandan Kovid-19'dan dolayı bir kriz yaşandı ve satışlarımız önceki yıllara göre iyi değil." diye konuştu.

"İnsanlar iftar sofralarını renkli seviyor"

Gece yarısından sonra iş başı yapan ve sahura kadar mesaisi devam eden Erbilli esnaf Yasin Selim de tatlı çeşitlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Selim, "İnsanlar iftar sofralarını renkli seviyor ve tatlılara yoğun ilgi gösteriyor. Yaz aylarında tatlıya talep azalsa da ramazanda ciddi bir talepten söz edebiliriz." dedi.

Ramazanda 6 aylık satıştan fazlası yapılıyor

Süleymaniye'de 10 yıldır tatlı satan Rebwar Ömer Reşid de ramazanda işlerinin arttığını belirterek, "İş yerleri ve vatandaşların bu ayda bizden aldıkları siparişler, altı aydan daha fazla bir satışa denk geliyor." dedi.

Reşid, tatlı üretimine sabah erken saatlerde başlayarak akşama kadar devam ettiklerini dile getirdi.

Süleymaniyeli tatlıcı, özellikle meyvelerden yaptıkları tatlı çeşitlerinin hem halk hem de iş yerleri tarafından tercih edildiğini söyledi.