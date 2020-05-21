Irak'ta iftar yemeğinde 50 kişi zehirlendi - Son Dakika

Irak'ta iftar yemeğinde 50 kişi zehirlendi

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentindeki verilen iftar yemeğine katılan 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentindeki verilen iftar yemeğine katılan 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul kentinin Rasulkor bölgesinde 50 kişi katıldıkları iftar yemeğinden zehirlendi. El-Selam Hastanesi Acil Müdürü Doktor Raad Casim, iftar yemeğine katılanların tamamın zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını belirterek çoğunun durumunun ağır olduğunu açıkladı. Öte yandan, Musul Polis Müdürü Leys Halil el-Hemdani de olayın ardından lokanta sahibi ile çalışanların gözaltına alındığını aktardı. (Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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