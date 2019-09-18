Irak'ta iki taraf sorunları görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Bağdat yönetimi arasındaki sorunları görüşmek için Erbil'e gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih başkanlığındaki bir heyet ziyaret kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih başkanlığındaki bir heyet, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile iki taraf arasındaki sorunları görüştü. IKBY Başkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Salih'le görüşen Barzani'nin iki yönetim arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladığı ifade edilerek, görüşmede 2020 yılı bütçesi, 140. madde ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca iki tarafın, Irak'taki Kürt saflarının birleştirilmesi ve Bağdat ile Erbil ilişkilerini geliştirme yollarını ele aldıkları vurgulandı.



Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Maliye Bakanı Fuat Hüseyin daha sonra IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. IKBY Bakanlar Kurulu'na gelen Salih ve beraberindeki heyet, Başbakan Barzani ve yardımcısı Kubat Talabani tarafından karşılandı. Görüşmede IKBY'nin petrol geliri, 2020 yılı bütçesindeki IKBY'nin payı ve iki yönetim arasındaki sorunları giderme yollarının ele alındığı bildirildi.



Yeni Başbakan Adil Abdülmehdi'nin göreve gelmesinin ardından Bağdat-Erbil arasındaki sorunları çözmek için anlaşma yapılmasına rağmen yürürlüğe girmemişti.



Bağdat 2014 yılında Erbil'in bütçeden payını kesmesi ve memurlarının maaşlarını kesmesinin ardından IKBY'de büyük bir ekonomik krize yol açmıştı. - ERBİL