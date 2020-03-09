Irak'ta iki yakıt tankı yolcu otobüsü ile çarpıştı: 13 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta iki yakıt tankı yolcu otobüsü ile çarpıştı: 13 ölü - Son Dakika

Irak'ta iki yakıt tankı yolcu otobüsü ile çarpıştı: 13 ölü

6 saat önce

Irak'ta iki yakıt tankının yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta iki yakıt tankı yolcu otobüsü ile çarpıştı: 13 ölü, System.String[]

Irak'ta iki yakıt tankının yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın güneyindeki Al-Muthanna ve Nasiriyah yolunda seyreden iki yakıt tankının yolcu otobüsüne çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, otobüste bulunan 11 yolcunun hepsinin ve iki yakıt tankı şoförünün de hayatını kaybettiği belirtildi. İtfaiye ekipleri kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine sevk edilirken, kazanın nedeni ise belirsizliğini koruyor.

(İHA)

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı
Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu

Son Dakika Haberleri
03:36 Roma'da halk süpermarketlere akın etti
03:24 Tunus, Kovid-19 nedeniyle İtalya'yla vapur seferlerini durdurdu
03:02 GÜNDEM ÖZETİNE
02:52 Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız Bakan Montchalin ile görüştü
02:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:43:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta iki yakıt tankı yolcu otobüsü ile çarpıştı: 13 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]