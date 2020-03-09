Irak'ta iki yakıt tankı yolcu otobüsü ile çarpıştı: 13 ölü - Son Dakika

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Irak'ta iki yakıt tankı yolcu otobüsü ile çarpıştı: 13 ölü
6 saat önce
Irak'ta iki yakıt tankının yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
Irak'ta iki yakıt tankının yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Irak Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın güneyindeki Al-Muthanna ve Nasiriyah yolunda seyreden iki yakıt tankının yolcu otobüsüne çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, otobüste bulunan 11 yolcunun hepsinin ve iki yakıt tankı şoförünün de hayatını kaybettiği belirtildi. İtfaiye ekipleri kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine sevk edilirken, kazanın nedeni ise belirsizliğini koruyor.
(İHA)
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