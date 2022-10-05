Irak'ta tarıma elverişli araziler iklim değişikliği ve kuraklıktan etkileniyor - Son Dakika
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Irak'ta tarıma elverişli araziler iklim değişikliği ve kuraklıktan etkileniyor

05.10.2022 11:06

Irak'ta iklim değişikliği ve yağış miktarındaki düşüşün yol açtığı su sıkıntısı tarıma elverişli arazilerin azalmasına neden oluyor.

Irak'ta iklim değişikliği ve yağış miktarındaki düşüşün yol açtığı su sıkıntısı tarıma elverişli arazilerin azalmasına neden oluyor.

Irak, küresel ısınma ve iklim krizinin etkilerini her geçen yıl daha fazla yaşıyor. Hükümetin tarım alanındaki desteğinin istenen düzeyde olmaması Iraklı çiftçileri olumsuz etkileyen bir başka faktör. Yaşanan sıkıntılar ülkede tarıma elverişli arazilerin kaybına ve sonuç olarak gıda sorununa yol açıyor.

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamid Nayif, çiftçilerin karşılaştığı su ve toprak sorunu ile hükümetin tarıma desteğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliğinin yanı sıra küresel ısınma ve yağışların azalması sonucu Irak'ta tarım arazilerinden istenen verimin alınamadığını dile getiren Nayif, "Bu nedenlerden dolayı ekilecek arazilerde azalmaya gidildi. Irak'ta son dönemde yaşanan toz fırtınaları da tarım arazilerini iyice etkiledi." dedi.

"İran yüzünden Diyala vilayetini tarım planından çıkardık"

Irak'ta tarıma elverişli 26 milyon dönüm arazi bulunduğuna dikkati çeken Nayif, bunun yarısının doğru şekilde ekilmesi halinde gıda sorunu yaşanmayacağını söyledi.

"Su sorunları ve İran'ın Diyala vilayetine giden suyu kesmesi kuraklığa ve o vilayeti tarım planından çıkarmamıza neden oldu." diyen Nayif, Irak'ta sulama yönteminin de çok eski tekniklere dayandığını aktardı.

Tarım Bakanlığı Sözcüsü Nayif, yaşanan sıkıntılardan dolayı bu yıl 2 milyon 352 bin ton buğday ürettiklerini, ülke ihtiyacının ise 4,5 milyon ton olduğunu belirtti.

Irak Meclisinde kabul edilen Gıda Güvenliği Yasası'nda tarım için kayda değer kaynak tahsis edildiğini kaydeden Nayif, şunları söyledi:

"Bu yasadan elde ettiğimiz para yıllık mali bütçeden temin edilen gelirden daha yüksekti. Bununla arpa ve mısır ekimindeki gerekli ihtiyaçları da gidermeye çalışacağız. Ancak henüz yağmurların yağmaması ve su seviyesindeki azalmalar nedeniyle bu yıl tarım arazilerinde muhtemelen yeterli sulama yapılamayacak. Bu yıl 16 milyon dönüm arazi ekilecek. Bunun 7,5 milyon dönümü buğday ve arpa ekimi için tahsis edilecek."

"Kuraklık tarımı olumsuz etkiledi"

Iraklı akademisyen ve tarım ekonomisi uzmanı Dr. Hattap ez-Zamin de tarım sektörünün iklim değişikliği ve yağışların azalmasından ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti.

Zamin, "Dicle ve Fırat nehirlerindeki su seviyesinin azalması ve İran'dan gelen çoğu su kaynağında yaşanan kuraklık tarımı olumsuz etkiledi." dedi.

Söz konusu sıkıntılardan dolayı Irak'ta tarıma elverişli arazilerde ve özellikle buğday, arpa ekiminde azalma olduğunu kaydeden Zamin, bunun da ülkede gıda güvenliği sorunu ve buğday, ekmek, et ürünleri ve hayvan yemi fiyatında artışa neden olduğunu söyledi.

Tarıma elverişli arazilerin kaybının ülkenin orta ve güney kesimindeki toprakta tuz oranını da artırdığını dile getiren Zamin, buralardaki toprak sahiplerinin şehirlere göç etmek zorunda kaldığını aktardı.

Irak hükümetinin tarım sektörü ve çiftçilere yeterli destek sunmadığı eleştirisinde bulunan Zamin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hükümetin tarıma desteği, kuraklık krizi ve topraktaki tuzluluk vakasına karşı yetersiz kalıyor. Yerli üretime karşı dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünler de tarımı etkiliyor. Yeni teknolojilerle tarım alanlarının geliştirilmemesi ve bu alana yatırım yapılamaması da çiftçilerin geleceğini tehdit ediyor."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Irak, su, Güncel, Son Dakika

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