Irak'ta incir hasadı
7 dakika önce
İncir bahçesinden detaylar İncirlerin ağaçtan koparılması İncirlerin sepetlere yerleştirilmesi Toplanan incirlerin satılmak üzere manava götürülmesi İnciri ile ünlü Irak'ın Akre ilçesinde incir hasadı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:09 Kaynak: AA
İncir bahçesinden detaylar
İncirlerin ağaçtan koparılması
İncirlerin sepetlere yerleştirilmesi
Toplanan incirlerin satılmak üzere manava götürülmesi İnciri ile ünlü Irak'ın Akre ilçesinde incir hasadı devam ediyor. Beden eğitimi öğretmeni Suhaib Akrei boş zamanlarında bahçesinde yetişen incirleri toplayarak satılmak üzere pazara gönderiyor.
Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Rumları uyardı: Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacak Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil Son dakika: Motorine 15 kuruş indirim geldi