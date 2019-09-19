Son Dakika Haberleri: Irak'ta incir hasadı
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Irak'ta incir hasadı

7 dakika önce

İncir bahçesinden detaylar İncirlerin ağaçtan koparılması İncirlerin sepetlere yerleştirilmesi Toplanan incirlerin satılmak üzere manava götürülmesi İnciri ile ünlü Irak'ın Akre ilçesinde incir hasadı devam ediyor.

İncir bahçesinden detaylar

İncirlerin ağaçtan koparılması

İncirlerin sepetlere yerleştirilmesi

Toplanan incirlerin satılmak üzere manava götürülmesi İnciri ile ünlü Irak'ın Akre ilçesinde incir hasadı devam ediyor. Beden eğitimi öğretmeni Suhaib Akrei boş zamanlarında bahçesinde yetişen incirleri toplayarak satılmak üzere pazara gönderiyor.

Irak'ta incir hasadı

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:09 Kaynak: AA
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