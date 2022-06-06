Irak'ta İngiliz vatandaşına "tarihi eser kaçakçılığından" 15 yıl hapis - Son Dakika
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Irak'ta İngiliz vatandaşına "tarihi eser kaçakçılığından" 15 yıl hapis

06.06.2022 14:09

Irak'ta mahkeme tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan İngiliz vatandaşı Jim Fitton hakkında 15 yıl hapis kararı verdi.

Irak'ta mahkeme tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan İngiliz vatandaşı Jim Fitton hakkında 15 yıl hapis kararı verdi.

Uluslararası Bağdat Havalimanında 20 Mart'ta bazı tarihi eserleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları sırada yakalanan Fitton ve Almanya vatandaşı Volker Waldmann'ın yargılandıkları davanın duruşması Bağdat Karh İstinaf Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, 60 yaşındaki Alman vatandaşı Waldmann'ın "delil yetersizliğinden" beraatine hükmederken, 66 yaşındaki İngiliz vatandaşı Fitton hakkında ise" 200 yıllık tarihi eserlerin kaçakçılığını yaptığı" gerekçesiyle 15 yıl hapis kararı verdi.

Waldmann'ın Iraklı avukatı Haydar Esed, mahkeme önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mahkemenin beraat vereceğini bekliyorduk. Mahkemeye, Alman sanığın (Waldmann) suçsuz olduğu ve konuyla ilgili hiçbir art niyet taşımadığı yönündeki delilleri sunduk ve gerekli savunmaları yaptık. Mahkeme de beraat kararını verdi." dedi.

İngiliz vatandaşı Fitton daha önce mahkemedeki ifadesinde "bu eserleri yanına almasının yasalara aykırı bir durum teşkil edeceğini bilmediğini" ileri sürerek, emekli arkeolog olduğunu ve küçük arkeolojik parçalar toplama alışkanlığının bulunduğunu dile getirmişti.

Waldmann ise "söz konusu tarihi eserlerin kendisine ait olmadığını, Fitton'un kendisinden çantasına koymasını istediğini ve bu parçaların tarihi eser niteliğinde olduğundan da haberi olmadığını" söylemişti.

Irak Tarihi Eserler Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre, tarihi eser kaçakçılığının cezası idama kadar gidiyor.

Irak'ta İngiliz vatandaşına tarihi eser kaçakçılığından 15 yıl hapis
Irak'ta İngiliz vatandaşına tarihi eser kaçakçılığından 15 yıl hapis
Irak'ta İngiliz vatandaşına tarihi eser kaçakçılığından 15 yıl hapis
Irak'ta İngiliz vatandaşına tarihi eser kaçakçılığından 15 yıl hapis

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Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta İngiliz vatandaşına 'tarihi eser kaçakçılığından' 15 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Irak'ta İngiliz vatandaşına "tarihi eser kaçakçılığından" 15 yıl hapis - Son Dakika
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