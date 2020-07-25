- Irak'ta inşaat halindeki bina çöktü: 3 ölü - Son Dakika

- Irak'ta inşaat halindeki bina çöktü: 3 ölü

ERBİL - Irak'ın Basra kentinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentinde Spor ve Gençlik Müdürlüğü tarafından yaptırılan spor kompleksi binası inşaat halindeyken çöktü. Basra Sivil Savunma Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 3 işçinin cansız bedenine ulaştığı, 7 işçiyi ise enkaz altından çıkardığı duyuruldu. Müdürlük, enkaz altında hayatta kalan işçileri arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Enkaz altından çıkarılan yaralı işçileri hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.