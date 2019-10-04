Son Dakika Haberleri: Irak'ta internet erişimi yeniden başladı
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Irak'ta internet erişimi yeniden başladı

19 dakika önce

Irak'ta 3 gündür yaşanan hükümet karşıtı protesto gösterileri nedeniyle önceki gün kesilen internet erişimi, dün gece saatlerinde yeniden sağlandı.

Irak'ta internet erişimi yeniden başladı, System.String[]

Irak'ta 3 gündür yaşanan hükümet karşıtı protesto gösterileri nedeniyle önceki gün kesilen internet erişimi, dün gece saatlerinde yeniden sağlandı.


Başta başkent Bağdat olmak üzere Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneydeki kentlerde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği nedeniyle 3 gündür devam eden gösterileri kontrol altına almak için Çarşamba günü Irak'ın birçok kentinde uygulanan internet kesintisi, dün gece geç saatlerden itibaren yeniden sağlandı.


İnternet erişiminin sağlanması ardından aktivistler gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarını belgeleyen onlarca görüntü ve fotoğraflar paylaşmaya başladılar.


Başkent Bağdat ve birçok vilayette günlerdir süren yoğun protestoların ardından Başbakan Abdulmehdi, Irak resmi televizyonunda konuşma yaparak, reform yapmaya çalışacağını söyledi. Dün gece gösterilere sahne olan başkent Bağdat'ta sabahtan itibaren sessizlik hakimken, Cuma namazından sonra protesto gösterilerinin yeniden başlanması bekleniyor. Irak'ta başta Bağdat olmak üzere birçok kentte 3 gündür devam eden gösterilerde yaklaşık 30 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişi de yaralandı. - ERBİL

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:08 Kaynak: İHA
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