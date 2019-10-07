Son Dakika Haberleri: Irak'ta internet erişimi yeniden başladı
Son Dakika Güncel Irak'ta internet erişimi yeniden başladı

Irak'ta internet erişimi yeniden başladı

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 2 Ekim'den bu yana kesilen internet erişimi, ülke genelinde yeniden sağlandı.

Irak'ta internet erişimi yeniden başladı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 2 Ekim'den bu yana kesilen internet erişimi, ülke genelinde yeniden sağlandı.

Kullanımı engellenen Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal ağlardaki erişim engeli de kaldırıldı.

Hükümetten konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülke genelinde gösteriler nedeniyle internete erişim engellenmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.

Sosyal medya üzerinden örgütlendiler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sende çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılarak, halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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