Son Dakika Haberleri: Irak'ta internete erişim yine kesildi
Son Dakika Dünya Irak'ta internete erişim yine kesildi

Irak'ta internete erişim yine kesildi

7 saat önce

Irak'ta bugün öğle saatlerinde başta Bağdat olmak üzere çok sayıda kentte internete erişim kesildi.

Irak'ta internete erişim yine kesildi, System.String[]

Irak'ta bugün öğle saatlerinde başta Bağdat olmak üzere çok sayıda kentte internete erişim kesildi.

Irak medyası, Iraklı yetkililerden internet kesintisine ilişkin bir açıklama gelmediğini bildirdi. Öte yandan, dünkü gösterilerde en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 Ekim'den bu yana 250 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.


Bağdat, Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:54 Kaynak: DHA
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