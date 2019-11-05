Irak'ta internete erişim yine kesildi
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Irak'ta bugün öğle saatlerinde başta Bağdat olmak üzere çok sayıda kentte internete erişim kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:54 Kaynak: DHA
Irak'ta bugün öğle saatlerinde başta Bağdat olmak üzere çok sayıda kentte internete erişim kesildi.
Irak medyası, Iraklı yetkililerden internet kesintisine ilişkin bir açıklama gelmediğini bildirdi. Öte yandan, dünkü gösterilerde en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 Ekim'den bu yana 250 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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