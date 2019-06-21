Son Dakika Haberleri: Irak'ta intihar saldırısı: 4 yaralı
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Irak'ta intihar saldırısı: 4 yaralı

29 dakika önce

Irak'ın Diyala vilayetinde meydana gelen intihar saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta intihar saldırısı: 4 yaralı, System.String[]
Irak'ın Diyala vilayetinde meydana gelen intihar saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yüzbaşı Habib eş-Şemmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala vilayetine bağlı Hanıkin beldesinde bir kahvehaneye giren intihar saldırganının el bombasını patlatması sonucu 4 kişinin yaralandığını söyledi.
Şemmeri, saldırganın belinde patlayıcı kemer bulunduğunu ancak infilak ettiremediğini dile getirdi.
Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Şemmeri, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:09 Kaynak: AA
Diyala, Irak, Güncel
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