Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de... - Son Dakika

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de...

6 saat önce

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de devam ediyor.

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de..., System.String[]

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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