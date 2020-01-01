Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de... - Son Dakika

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Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de...
6 saat önce
Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de devam ediyor
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