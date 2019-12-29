Irak'ta İran'a yakın milis gücünün bürosu 3'üncü defa ateşe verildi - Son Dakika
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Irak'ta İran'a yakın milis gücünün bürosu 3'üncü defa ateşe verildi

6 saat önce

Irak'taki hükümet karşıtı göstericiler, Divaniye kentinde İran'a yakın Haşdi Şabi'nin çatısındaki Asaib Ehlil Hak'ın bürosunu 3'üncü defa ateşe verdi.

Irak'ta İran'a yakın milis gücünün bürosu 3'üncü defa ateşe verildi, System.String[]

Irak'taki hükümet karşıtı göstericiler, Divaniye kentinde İran'a yakın Haşdi Şabi'nin çatısındaki Asaib Ehlil Hak'ın bürosunu 3'üncü defa ateşe verdi.

Yüzbaşı Polis Falah Resul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca göstericinin kent merkezinde Um Halil Mahallesi'ndeki Asaib Ehlil Hak'ın bürosunun bulunduğu binaya saldırı düzenleyerek binayı ateşe verdiğini ifade etti.

Saldırı sonucu binanın büyük bölümünün yandığını belirten Resul, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını ancak binada büyük hasar meydana geldiğini vurguladı.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde protestocular, Divaniye vilayetinde daha önce de 2 defa aynı milis grubunun binasını ateşe vermişti.

İran'a yakın Asaib Ehlil Hak'ın liderliğini 6 Aralık'ta ABD Hazine Bakanlığı tarafından "insan hakları ihlalleri" nedeniyle yaptırım listesine alınan Kays Hazeli yapıyor.

Yerel medya ve uluslararası düşünce kuruluşlarınca yayımlanan raporlara göre şu anda 10 bin milis gücüne sahip Hazeli, mayıs 2018'de girdiği Irak genel seçimlerinde 15 milletvekili çıkardı.

Irak'taki gösteriler


Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ülkede geniş çaplı gösterilere neden oldu. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.


Gösteriler boyunca 2 bin 700 eylemci gözaltına alınıp serbest bırakılırken, kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırılan 68 göstericiden 56'sının akıbeti bilinmiyor.


Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:44 Kaynak: AA
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