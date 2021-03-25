Irak'ta İran'a yakın Şii milisler ABD ve onun müttefiklerine saldırma tehdidinde bulundu - Son Dakika

Irak'ta İran'a yakın Şii milis gruplar, ABD'nin Irak'taki askeri varlığını ve onun ülkedeki müttefiklerini tehdit etmek için silahlarla başkent Bağdat'ın caddelerinde gövde gösterisi düzenledi.

Şii milislerin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, milisler hafif ve ağır silahlarıyla Bağdat kent merkezinin en işlek caddelerinde geçit gerçekleştirdi.

Milislerin, Başbakan Kazımı ve İçişleri Bakanlığı İstihbarat İşlerinden Sorumlu Ahmed Ebu Ragib'e ait, hakaret içerikli ve saldırı tehditlerinin yer aldığı fotoları taşıdıkları görüldü.

Söz konusu milislerin Telegram hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin Irak'taki askeri varlığı ve onun ülkedeki uzantılarının hedef alınacağı tehdidinde bulunuldu.

Açıklamada, Bağdat ve Erbil arasındaki olası bütçe anlaşmasına karşı çıkıldığı imasında bulunularak, Irak'taki bazı siyasi tarafların, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bütçe ödemesinin yapılması için bilinçli olarak yasa tasarısı oturumlarını ertelendikleri iddia edildi.

Lojistik yük taşıyan koalisyon araçlarına saldırı

Bu gelişmelerin hemen ardından ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri için lojistik malzeme taşıyan yük araçlarının geçişi sırasında farklı noktalarda saldırıların düzenlediği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Babil ve Kadısiye vilayetlerinde yük konvoylarının geçişi sırasında yere döşenen bombaların infilak ettiği kaydedildi.

Saldırıda can ve mal kaybı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, Şii milis gruplardan "Ehl Keyf"in saldırıyı üstlendiği aktarıldı.