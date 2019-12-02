Irak'ta İran Başkonsolosluğu yine ateşe verildi

Irak'ın Necef kentindeki gösteriler sırasında İran Başkonsolosluk binası yeniden ateşe verildi.



Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasına rağmen hala devam ediyor. Protestocular ülkenin güneyindeki Necef kentinde bulunan İran Başkonsolosluk binasını dün akşam saatlerinde yeniden ateşe verdi. Konsolosluk binası önünde toplanan protestocular İran aleyhine sloganlar attı.



Protestocuları dağıtmak için güvenlik güçlerinin ateş açtığı belirtilirken olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.



İran'ın Necef'teki Başkonsolosluk binası 4 gün önce de ateşe verilmişti. Meydana gelen şiddet olaylarında en az 30 protestocu güvenlik güçlerinin açtığı ateş soncu hayatını kaybetmişti. Olayların ardından ülkenin birçok kentinde ölenler için yas ilan edilmişti.



Irak'ta 2 aydır süren ve 400'ten kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümet karşıtı protesto gösterileri sonrası Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmişti. - ERBİL