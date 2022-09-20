Irak'ta Sadr'ın karşı çıktığı başbakan adayı Sudani, milletvekillerine hükümet programını anlattı - Son Dakika
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Irak'ta Sadr'ın karşı çıktığı başbakan adayı Sudani, milletvekillerine hükümet programını anlattı

20.09.2022 15:30
Irak'ta Sadr'ın karşı çıktığı başbakan adayı Sudani, milletvekillerine hükümet programını anlattı

Irak'ta İran destekli Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani, Mecliste bazı milletvekilleriyle toplanarak hükümet programını tartıştı.

Irak'ta İran destekli Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani, Mecliste bazı milletvekilleriyle toplanarak hükümet programını tartıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'ye yakınlığından dolayı karşı çıktığı Sudani, Mecliste bazı bağımsız ve Şii milletvekilleriyle bir araya geldi.

Başbakan adayı Sudani, vekillere, hazırladığı hükümet programını anlattı. Sudani ve vekillerin Meclis buluşmasından fotoğraflar da sosyal medyada yayımlandı.

Irak'ta genel seçimlerin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen Şii gruplar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle henüz yeni hükümet kurulamadı.

Seçimin galibi Sadr, İran destekli Şii rakipleriyle ortak hükümet kurmayacağını defalarca dile getirmiş ve siyasetten çekilme kararı almıştı. Sadr, kendisine bağlı 73 vekili de meclisten istifa ettirmişti. Erken seçim isteyen Şii liderin destekçileri bir ay boyunca Meclis binasında oturma eylemi düzenlemişti.

İran destekli Koordinasyon Çerçevesi ise Sadr'ın siyasetten çekilme hamlesi sonrası eski Çalışma Bakanı Sudani'yi başbakan adayı göstermişti. Ancak Sudani, Sadr'ın siyasi hasmı olan Maliki'ye yakın olduğu için Şii liderin vetosuna uğramıştı.

Yaklaşık 2 aydır toplanamayan Irak Meclisinin Sadr'ın ikna edilmesi ve siyasi uzlaşı sağlanması halinde yeniden açılması bekleniyor.

Meclisin ilk oturumunda önce Kürt partilerin üzerinde anlaştıkları cumhurbaşkanı adayının seçilmesi gerekiyor. Ardından yeni cumhurbaşkanı, başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Bu arada cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı oturuma Kürt grupların çoklu adayla katılma ihtimali de göz ardı edilmiyor.

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Kaynak: AA

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

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