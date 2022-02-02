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Irak'ta, İran savaşı sırasında kayıp askerlere ait 629 ceset bulundu - Son Dakika

Irak'ta, İran savaşı sırasında kayıp askerlere ait 629 ceset bulundu

02.02.2022 02:01
Irak'ta, İran savaşı sırasında kayıp askerlere ait 629 ceset bulundu

Irak Kızılay Örgütü, 8 yıl süren İran-Irak savaşı döneminden kayıp 629 askere ait cesedin bulunduğunu duyurdu.

Irak Kızılay Örgütü, 8 yıl süren İran-Irak savaşı döneminden kayıp 629 askere ait cesedin bulunduğunu duyurdu.

Resmi bir statüye sahip Örgüt yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı İnsan Hakları Müdürlüğü Kayıp ve Esirler Dairesi ile koordineli olarak İran-Irak savaşı sırasında kayıp askerlerin isim listelerini yayınladı.

Kayıp yakınlarının, cenazelerini Basra vilayeti Zubeyr kazasındaki Hasan el-Basri kabristanından teslim almaları çağrısı yapılan açıklamada, kayıp cenazelerinin ne zaman ve nerede bulunduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konu su savaş sırasında kayıpların bulunması için kurulan ortak komisyonda Uluslararası Kızılhaç Komisyonu, İran ve Irak Kızılay örgütleri bulunuyor. Savaş kayıplarına dair resmi bir istatistik bulunmuyor.

İran-Irak Savaşı

İran-Irak Savaşı, 22 Eylül 1980 ile 20 Ağustos 1988 arasında 8 sene sürdü.

İki ülke arasında geçmişe dayanan sınır ihtilafları ve su yolu kontrolleri nedeniyle yaşanan gerginlikler, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi döneminde 1975'teki Cezayir Anlaşması'yla bir nebze yatışmıştı. Ancak Cezayir Anlaşması'nın üzerinden 5 sene geçmeden İran'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde 1979'da gerçekleşen devrim, iki ülke arasındaki tüm diplomatik köprülerin atılmasına yol açtı.

Bölgedeki bazı devletlerin de desteğini alan Irak lideri Saddam Hüseyin, geçmişten bu yana çözülemeyen Şattül Arap su yolundaki hakkını gerekçe göstererek savaş ilan etti. İki ülke de karşılıklı olarak başkentlerini bombaladılar.

Büyük sivil ve askeri kayıplarla ağır maddi zararlara yol açan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 598 sayılı kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona erdi.

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Kızılay, Savaş, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta, İran savaşı sırasında kayıp askerlere ait 629 ceset bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta, İran savaşı sırasında kayıp askerlere ait 629 ceset bulundu - Son Dakika
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